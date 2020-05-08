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بالفيديو.. سبأ باهبري يروي قصة بدايته الإعلامية وهذا سبب بكائه
كان يقرأ الصحف بصوت عالٍ وكأنه يلقي خطابًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
روى الإعلامي سبأ باهبري قصة بدايته منذ صغره في حب الإلقاء والعمل الإعلامي، حتى إنه كان يقرأ الصحف بصوت عالٍ وكأنه يلقي خطابًا.
وقال سبأ باهبري في برنامج “اللقاء من الصفر” على “إم بي سي”، “إنه لم يكن هناك برامج للأطفال في ذلك الوقت غير برنامج واحد هو “بابا عباس”، وكان يذاع عبر إذاعة مكة المكرمة، متذكرًا فضل والده عليه فيما صار إليه، وبكى متأثرًا عندما تذكره.
وأوضح، أنه ظل يكتب خطابًا لبرنامج بابا عباس كل أسبوع بأنه يرغب في أن يشارك معهم، لكنه لم يجد صدًى، إلا أنه عندما بدأ برنامج “بابا علي” في تليفزيون الرياض أرسل لهم أيضًا برغبته في المشاركة معهم فقبلوه.
وأضاف سبأ باهبري أن مخرج البرنامج اتصل به وبدأ المشاركة معه بالفعل، كما لفت نظر المخرج محمد الضراب، وانطلق مع برنامج “مجلة الأطفال” كمقدم له في 138 حلقة ونضجت شخصيته التليفزيونية، وما ساعده على البروز الانشغال الشديد للمذيعين الكبار بين الإذاعة والتليفزيون، فسنحت له الفرصة لتحقيق حلمه.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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