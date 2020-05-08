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التجارة توضح فائدة أيقونة “التخفيضات المرخصة” بالمتجر الإلكتروني
دعت إلى الإبلاغ في حالة عدم وجودها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة التجارة، مفهوم أيقونة التخفيضات المُرخصة في المتجر الإلكتروني والفائدة منها، وكيفية التصرف من قبل المُستهلك حال عدم وجودها.
وأشارت التجارة، في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن الأيقونة هي علامة تجارية تعني أن تخفيضات المتجر الإلكتروني مُرخصة من قبلها، داعيةً إلى الإبلاغ في حال عدم وجودها خلال فترة التخفيضات عبر تطبيق بلاغ تجاري أو الاتصال على رقم 1900.
وبينت وزارة التجارة، أن الفائدة من الأيقونة هي تأكيد مصداقية التخفيضات، والحد من التضليل والتلاعب في تخفيضات المتاجر الإلكترونية، وحفظ حقوق المستهلك.
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