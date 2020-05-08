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تنبيه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة

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2020-05-08

تنبيه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة

تستمر من العاشرة صباحًا إلى الثامنة مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – لهذا اليوم، تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة وحتى الثامنة مساءً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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