شاهد.. تزاحم شديد على الصراف الوحيد بمحافظة الطوال

2020-05-07

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

رصدت عدسة ” متابعات الخليج 365 ” ازدحامًا شديدًا على الصراف الوحيد المتواجد في أحد المجمعات التجارية “واحة تهامة” المتواجد بالقرب من قرية النجامية التابعة لمحافظة الطوال.

يخدم الطوال وأكثر من 10 قرى:

فيما أبدى عدد من أهالي محافظة الطوال وأكثر من 10 قرى تذمرهم واستياءهم من الازدحام الشديد على الصراف الوحيد في هذا المجمع؛ مما أدى إلى تأخرهم في الوصول إلى منازلهم قبل الإفطار وأيضًا سبب لهم معاناة في وقت التجول.

صراف وحيد:

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فيما تحدث إبراهيم مشهور لـ “متابعات الخليج 365” قائلًا: أن محافظة الطوال تفتقر إلى وجود صراف آلي مما نضطر إلى الذهاب إلى المجمع التجاري الواقع قرب قرية النجامية والطرشية علمًا أن هناك عددًا كبيرًا من القرى تتبع للمحافظة يذهبون إلى هذا الصراف الوحيد ناهيك عن الازدحام الشديد مع بعد صلاة العصر.

كثرة الأعطال:

وأضاف محمد حمدي: أن هذا الصراف تكثر في بعض الأحيان أعطاله، وخاصة من نزول الرواتب أو مستحقات الضمان أو في عمليات السداد وغيرها لتبدأ رحلة البحث عن صراف وخاصة من كبار السن الذين يجدون صعوبة كبيرة في صرف مستحقاتهم وتزداد المعاناة الآن وذلك بعد منع التجول 24 ساعة وعدم الدخول إلى محافظة صامطة.

مطالبات سابقة:

فيما أشار حسن مباركي قائلًا: من المنع من دخول محافظة صامطة من الجهة الجنوبية أصبحنا نزدحم على صراف واحد علمًا بأننا طالبنا بوضع صراف آخر في نفس المجمع أو في المجمع الشمالي ولا نعلم متى سوف يتم إيجاد صراف آخر.

وناشد أهالي محافظة الطوال وأكثر من 10 قرى عبر” متابعات الخليج 365” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة توفير صراف آخر لحل مشكلة الاكتظاظ والازدحام على الصراف الوحيد والذي تكثر أعطاله أو خلوه من بعض النقود في وقت نزول الرواتب مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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