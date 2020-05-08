- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم الواصلي يعاني قسوة الحياة.. بين إيقاف الخدمات وفاتورة الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الواصلي يعاني قسوة الحياة.. بين إيقاف الخدمات وفاتورة الكهرباء
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
يعيش العم “أحمد الواصلي” في إحدى القرى التابعة لمحافظة أبو عريش بجازان ظروفًا معيشية قاسية، بعد أن تم إيقاف خدماته من إحدى الشركات لتأجير السيارات وصدور فاتورة كهرباء كبيرة جدًّا يعجز عن دفعها.
وقال العم واصلي في حديث خاص لـ”متابعات الخليج 365“: أنا أعمل حارس مدرسة منذ فترة، وحيث إن المدرسة لا يوجد بها سكن اضطررت إلى إصلاح بيتي المتهالك لأسرتي الصغيرة والعيشة فيه بما قسم الله، وقد تم إيقاف خدماتي؛ وذلك بسبب سيارة كانت لديّ ولم أستطع إكمال باقي الأقساط، حيث لم يتبقَّ سوى 18 ألف ريال.
الراتب لا يكفي:
وأضاف: أن إدارة التعليم تعطيني جزءًا قليلًا من راتبي، ولكن يعلم الله بأنه لا يكفي لمصاريف البيت والكهرباء والمياه والمواد الغذائية والاستهلاكية، وكنت قبل انتشار الفيروس كورونا أعمل على سيارتي في بعض المشاوير بين المحافظات؛ لكي أجد قوت يومي، ولكن مع منع التجول لم أستطع الخروج من المنزل وأصبحت أتصرف من هذا الراتب الضئيل جدًّا.
فاتورة الكهرباء:
ويبين الواصلي: بسبب عدم وجود المصاريف الكافية وعدم تسديد فاتورة الكهرباء والتي صدرت بمبلغ وقدره 27 ألف ريال تم قطع التيار الكهربائي عن منزلي، ومع دخول الجائحة قامت الشركة بإرجاع التيار، وأما المواد الغذائية فقد تواصلت مع جهة خيرية وذلك من أجل صرف المواد الغذائية لأسرتي، لكن تم رفض الطلب وأصبحت في معاناة كبيرة.
مناشدة أهل الخير:
واختتم الواصلي حديثه قائلًا: أناشد أهالي الأيادي البيضاء في هذا الشهر الكريم بمساعدتي في رفع إيقاف خدماتي وتسديد فاتورة الكهرباء ومساعدتي في تلبية احتياجاتي اليومية من غذاء وكسوة للعيد، مثمنًا جهود حكومتنا الرشيدة في إعانة المواطنين في هذا البلد المعطاء وأيضًا المسؤولين في المنطقة لخدمة المجتمع.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الواصلي يعاني قسوة الحياة.. بين إيقاف الخدمات وفاتورة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.