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توجه لإعتماد العمل عن بُعد رسمياً بالقطاع العام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تدرس حكومة المملكة اعتماد العمل عن بُعد بالقطاع العام بشكل نظامي بعد انتهاء جائحة ، وذلك بعد نجاح التجربة خلال الفترة الحالية .

وأكد نائب وزير الإتصالات وتقنية المعلومات " هيثم العوهلي " أن هناك اقتراح بالسماح لـ 70 % من الأعمال بالقطاعين العام والخاص بالعمل عن بُعد وأن هناك العديد من الوظائف ستطرح في هذا المجال .

وكشف " العوهلي " خلال ندوة لمناقشة الإقتراح أن 143 مليون عملية ومعلومة تم تبادلها إلكترونياً بين الجهات الحكومية بما وفر على المستفيدين أكثر من 3600 خدمة إلكترونية ، فضلاً عن جاهزية الموظفين وتقديم العمل بكفاءة خلال الفترة الحالية .

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