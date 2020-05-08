شكرا لمتابعة خبر عن توجه لإعتماد العمل عن بُعد رسمياً بالقطاع العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تدرس حكومة المملكة اعتماد العمل عن بُعد بالقطاع العام بشكل نظامي بعد انتهاء جائحة كورونا ، وذلك بعد نجاح التجربة خلال الفترة الحالية .
وأكد نائب وزير الإتصالات وتقنية المعلومات " هيثم العوهلي " أن هناك اقتراح بالسماح لـ 70 % من الأعمال بالقطاعين العام والخاص بالعمل عن بُعد وأن هناك العديد من الوظائف ستطرح في هذا المجال .
وكشف " العوهلي " خلال ندوة لمناقشة الإقتراح أن 143 مليون عملية ومعلومة تم تبادلها إلكترونياً بين الجهات الحكومية بما وفر على المستفيدين أكثر من 3600 خدمة إلكترونية ، فضلاً عن جاهزية الموظفين وتقديم العمل بكفاءة خلال الفترة الحالية .
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