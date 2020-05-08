شكرا لمتابعة خبر عن «الإتصالات» تطرح «توكلنا» مجاناً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طرحت هيئة الإتصالات تطبيق توكلنا عبر جميع المشغلين لإستخدامه مجانا دون احتساب أي تكلفة على المستخدم .

ويعمل التطبيق الذي نجح في جذب أكثر من مليون شخص في أولى أيام إنطلاقه على تقديم المعلومات الصحية وكل ما يخص مرض كورونا ، إضافة إلى إصدار التصاريح أثناء منع التجول للحالات الإنسانية واحتياجات التموين .

ويقتصر التطبيق الآن على موظفي الجهات الحكومية والخاصة المستثناه من قرار الحظر ، وسيتم إتاحته أمام الجميع بعد الإنتهاء من مرحلته التجريبية .