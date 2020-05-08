شكرا لمتابعة خبر عن «الإتصالات» تطرح «توكلنا» مجاناً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طرحت هيئة الإتصالات تطبيق توكلنا عبر جميع المشغلين لإستخدامه مجانا دون احتساب أي تكلفة على المستخدم .
ويعمل التطبيق الذي نجح في جذب أكثر من مليون شخص في أولى أيام إنطلاقه على تقديم المعلومات الصحية وكل ما يخص مرض كورونا ، إضافة إلى إصدار التصاريح أثناء منع التجول للحالات الإنسانية واحتياجات التموين .
ويقتصر التطبيق الآن على موظفي الجهات الحكومية والخاصة المستثناه من قرار الحظر ، وسيتم إتاحته أمام الجميع بعد الإنتهاء من مرحلته التجريبية .
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