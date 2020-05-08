رصد “حسابات إباحية” تستهدف المملكة

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رصد مواطنون، “حسابات إباحية” أنشاها المرتزقة القطريون لاستهداف المملكة، بتغريدات وأخبار قذرة.
وروّجت هذه الحسابات لأخبار صحيفة “الشرق القطرية” الخاصة بكل ما فيه استهداف لقيادة المملكة “حفظها الله ” والوطن.
ويبدو أن مرتزقة قطر، قد انسلخوا من عروبتهم ولجأوا إلى هذه الأساليب الرخيصة والقذرة لاستهداف المملكة.
يأتي ذلك بالتزامن مع محاولة الانقلاب في قطر، والتي لا زالت أصدائها مستمرة حتى الآن، إذ صمت الإعلام القطرية عنها.
كما كشفت مصادر، أن هناك أوامر لقناة الجزيرة القطرية بإشغال الشعب القطري بأخبار المملكة للتغطية على هذا الانقلاب.
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