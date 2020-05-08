وفاة طالب مُبتعث ببريطانيا جراء أزمة قلبية

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توفي طالب مُبتعث في العاصمة البريطانية لندن يدعى محمد خلف العتيبي؛ جراء تعرضه لأزمة قلبية قبل يومين. وكان العتيبي يدرس ماجستير ودراسات عليا في إحدى جامعات لندن، وهو نجل نائب رئيس مجلس إدارة “غرفة جدة”. بدورها تقدمت مجالس إدارات غرف جدة وجازان وينبع، بالتعازي لنائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة في وفاة نجله.





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