مواطنة تطلب تصريح سفر لنقلها وابنتها من ذوي الإعاقة للرياض فتفاجأت بطائرة خاصة تنتظرها (فيديو)

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قالت مواطنة إنها طلبت من وزارة الصحة تصريح سفر بالسيارة لنقلها وطفلتها من ذوي الإعاقة من المدينة المنورة إلى مستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالرياض، وتفاجأت بطائرة طبية خاصة لنقلهما.

وأوضحت المواطنة وتدعى شيماء المتين في مداخلة لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الأمر في البداية كان مجرد تجربة بالاتصال على وزارة الصحة وطلب تصريح سفر عن طريق البر لأن لديهم موعد مراجعة طبية بالرياض، مبينةً أن الوزارة تجاوبت على وجه السرعة وأرسلت لها الطائرة مع الطاقم الطبي.

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وأضافت شيماء أنها نقلت مع طفلتها التي أجرت عملية تطويل أوتار بالقدم وكانت تحتاج لعلاج طبيعي بمستشفى الأمير سلطان، من المنزل عن طريق سيارة إسعاف حتى وصلت للطائرة، مشيرةً إلى أن طاقم الإخلاء الطبي قدم لها كل الخدمات الصحية والإسعافية إضافة إلى تقديم السحور.

وحول وجود واسطة عندها ليتم نقلها بطائرة إخلاء طبي، نفت المتين صحة ذلك، مبينةً أنه كان معها على متن الطائرة أشخاص آخرون من الجوف نقلوا أيضاً إلى الرياض.

من جانبه قال شقيق المواطنة، إن وزارة الصحة تكفلت بفترة العلاج كاملة مع الإقامة للأم والطفلة والتي ستمتد إلى 6 أسابيع بالرياض، وأيضاً عودتهما من الرياض إلى المدينة مرة أخرى بالإخلاء الطبي.