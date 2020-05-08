“هيئة الاتصالات” تتيح استخدام تطبيق “توكلنا” لتصاريح التنقل مجاناً دون احتساب تكلفة بيانات

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أعلنت الهيئة العامة للاتصالات إتاحة تطبيق “توكلنا” لاستخراج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول، للجميع مجاناً ودون احتساب تكلفة البيانات عبر كل الشبكات.

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وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي من منطلق تكامل الجهود الحكومية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا”؛ لافتة إلى أن التطبيق يتيح الحصول على التصريح الإلكتروني بخطوات سهلة.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أعلنت الإثنين الماضي الإطلاق التجريبي للتطبيق، لتمكين الجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول من إصدار التصاريح إلكترونياً لموظفيها، من خلال منصة للجهات الحكومية وأخرى للقطاع الخاص.

ويمكِّن التطبيق من لديهم مواعيد طبية ومندوبي التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

