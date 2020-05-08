بلدية القريات تغلق صالون نسائي يعمل خفيه مخالف للإجراءات

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أعلنت بلدية محافطة القريات بمنطقة الجوف عن ضبطها وإغلاقها بمساندة الجهات الامنية صالون تزيين نسائي ( مشغل نسائي ) مخالف يمارس النشاط في احد الشقق السكنية بالمحافظة خفيه ويرتاده عدد من زبائنه بطريقة مخالفة للتوجيهات القاضية بالإغلاق في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا

واوضح رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري “بأنه ورد للبلدية بلاغا يفيد بوجود صالون نسائي يعمل بطريقة مخالفة لقرارات الإغلاق الأخيرة في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا .

وأضاف المهندس الشمري أنه تم التعامل مع البلاغ وعلى الفور تم توجيه الفرق الرقابة الميدانية ببلدية محافظة القريات بمساندة الدوريات الأمنية إلى موقع الصالون النسائي ومباشرة الحالة.

واكد أنها تم اغلاق الصالون وتطبيق الغرامات والجزاءات وفق النظام وبالحد الأعلى ، مع رفع الأمر ‏للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المالك .‏

مشيراً بأن الجولات المفاجئة مستمرة وسيتم تطبيق الأنظمة والقوانين بكل حزم وصرامة داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة ، عبر مركز ” 940 ” وكذلك جميع قنوات التواصل الخاصة بالبلدية .





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