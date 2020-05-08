السعودية اليوم / المهندس العبد الكريم يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة



الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل الله تعالى أن يعينه على حمل الأمانة الموكلة إليه، وأن يمده بعونه وتوفيقه للمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي حققتها المؤسسة، والارتقاء بها نحو المزيد من مراقي البذل والعطاء والإنجاز، وبذل كل الجهد مع زملائه بقيادة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لتحقيق تطلعات القيادة والوطن في استدامة التطوير في قطاع المياه واستمرار صدارة المملكة عالمياً في إنتاج المياه المحلاة.

ودعا معاليه الله عز وجل أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والرفاه.

// انتهى //

11:00ت م

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الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.وسأل الله تعالى أن يعينه على حمل الأمانة الموكلة إليه، وأن يمده بعونه وتوفيقه للمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي حققتها المؤسسة، والارتقاء بها نحو المزيد من مراقي البذل والعطاء والإنجاز، وبذل كل الجهد مع زملائه بقيادة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لتحقيق تطلعات القيادة والوطن في استدامة التطوير في قطاع المياه واستمرار صدارة المملكة عالمياً في إنتاج المياه المحلاة.ودعا معاليه الله عز وجل أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والرفاه.// انتهى //11:00ت م0023

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