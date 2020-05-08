سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة

ونشرت إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، استمرار العمل بإجراءات حظر التجول الذي يبدأ من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً إلى نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس

وسلطت صحف الجمعة الضوء على تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية 393 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة.

وأخبرت عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، واستعدادها بذل كافة الجهود من أجل دعم الحكومة العراقية في تحقيق أهدافها، وتطلعها للتعاون الوثيق مع العراق عبر تفعيل وتنشيط العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية.

وأوردت تأكيد رئيس الحكومة العراقية الجديدة مصطفى الكاظمي، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم العراقيين، متطلعًا إلى تكاتف القوى السياسية لمواجهة التحديات الصعبة وتأمين سيادة بلاده وأمنه واستقراره.

وعرجت على تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، مبرزه إعلان الجيش الوطني أنه سيطلق عملية عسكرية كبري تستهدف بسط السيطرة على كامل مدن غرب ليبيا وتحريرها من الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وتناقلت تشديد وفد الترويكا العربية على عدم شرعية جميع تدابير الاستيطان والضم التي تنتهجها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتحدثت صحف القاهرة عن تحذير الأمم المتحدة من أن شبح المجاعات بدأ يلوح في الأفق ويهدد الدول الأكثر فقرًا في العالم، داعية المجتمع الدولي لجمع 7ر4 مليارات دولار إضافية لحماية ملايين الأرواح والحد من تفشي فيروس كورونا.

//انتهى//

09:28ت م

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القاهرة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر وذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.ونشرت إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، استمرار العمل بإجراءات حظر التجول الذي يبدأ من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً إلى نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وسلطت صحف الجمعة الضوء على تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية 393 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة.وأخبرت عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، واستعدادها بذل كافة الجهود من أجل دعم الحكومة العراقية في تحقيق أهدافها، وتطلعها للتعاون الوثيق مع العراق عبر تفعيل وتنشيط العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية.وأوردت تأكيد رئيس الحكومة العراقية الجديدة مصطفى الكاظمي، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم العراقيين، متطلعًا إلى تكاتف القوى السياسية لمواجهة التحديات الصعبة وتأمين سيادة بلاده وأمنه واستقراره.وعرجت على تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، مبرزه إعلان الجيش الوطني أنه سيطلق عملية عسكرية كبري تستهدف بسط السيطرة على كامل مدن غرب ليبيا وتحريرها من الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.وتناقلت تشديد وفد الترويكا العربية على عدم شرعية جميع تدابير الاستيطان والضم التي تنتهجها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وتحدثت صحف القاهرة عن تحذير الأمم المتحدة من أن شبح المجاعات بدأ يلوح في الأفق ويهدد الدول الأكثر فقرًا في العالم، داعية المجتمع الدولي لجمع 7ر4 مليارات دولار إضافية لحماية ملايين الأرواح والحد من تفشي فيروس كورونا.//انتهى//09:28ت م0019

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.