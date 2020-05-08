السعودية اليوم / مصرع 14 عاملا بحادث دهس لقطار شحن غربي الهند



نيودلهي 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، بعد أن دهسهم قطار شحن في ولاية ماهاراشترا على الساحل الغربي للهند.

وحاول سائق القطار إيقافه عندما شاهد العمال المهاجرين، وهم مستلقين ونائمين على خطوط السكك الحديدية، لكنه لم يتمكن من تجنب الاصطدام بهم.

وتم فتح تحقيق من جانب وزارة التجارة والصناعة والسكك الحديدية الهندية لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "إنه يشعر بالحزن والأسى على ضحايا حادث القطار في مدينة أورانجاباد بولاية ماهاراشترا".

وأضاف مودي أنه أجرى محادثة هاتفية مع وزير التجارة والصناعة والسكك الحديدية بيوش جويال، وشدد على أنه يتابع الوضع عن كثب، وسيتم تقديم كل المساعدة اللازمة.

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09:18ت م

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