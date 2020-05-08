سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان المجلس الرئاسي تمديد فترة حظر التجول لمدة 10 أيام بدءا من اليوم الجمعة، على أن يكون الحظر من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا ، مشيرا إلى استمرار إغلاق المحلات الكبيرة والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية، وجميع المحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطنين.

وأنبأت عن الاتصال الهاتفي بين نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، و سفيرالولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند، وتم بحث تداعيات الوضع الاقتصادي وانقسام المؤسسات المالية، والعمل على إنهاء حالة الانقسام فيما يخص القرارات المالية لضمان نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة في تنفيذها.

وتناولت بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو هاتفيا، آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات السياسية في ليبيا، وشددا على ضرورة الوصول إلى حل سياسي في ليبيا وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

وأخبرت عن مواصلة الجيش تصديه لمحاولات قوات الوفاق الهجوم على قاعدة الوطية غربا ، كما صدت محاولة اختراق في طريق المطار، منوهه أن الجيش أطلق عملية عسكرية باسم "طيور أبابيل "،وتهدف إلى تحرير الوطن من المرتزقة.

وتطرقت صحف ليبيا إلى إطلاق الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا من قبل أطراف إقليمية ودولية.

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09:16ت م

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