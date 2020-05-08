السعودية اليوم / تسجيل 1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا و147 وفاة



برلين 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 147 إلى 7266.

// انتهى //

08:47ت م

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برلين 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 1209 إلى 167300 إصابة.كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 147 إلى 7266.// انتهى //08:47ت م0014

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