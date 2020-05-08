شكرا لمتابعة خبر عن «العدل»‏‎‎: تطبيق الإجراءات الجبرية بعد زوال الظروف الاستثنائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة العدل، اليوم الجمعة، أن محاكم التنفيذ ستعمل على تطبيق الإجراءات الجبرية بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس المستجد.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " لدينا تأخير في تنفيذ القرار 46 مع إنا استوفينا جميع المتطلبات للقرار من الإعلان والتسديد والمدة ".

وأجاب حساب التواصل العدلي: " عزيزي المستفيد نفيدك بأن محاكم التنفيذ ستعمل على تطبيق الإجراءات الجبرية بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا و مباشرتها لأعمالها ونسعد بتواصلك " .