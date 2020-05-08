شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «شرطة المدينة»: لم نرصد أي تجمعات داخل الأحياء والاستراحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أكد مساعد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة للضبط الإداري، العقيد عبد الرحيم المغذوي، أمس الخميس، على التزام المواطنين والمقيمين بالمنطقة بإجراءات منع التجول والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها لمنع تفشي الجائحة.
وقال العقيد عبد الرحيم المغذوي، خلال تقرير لقناة الإخبارية، أنه: " لم يتم رصد أي تجمعات داخل الأحياء والاستراحات ولمسنا تجاوباً كبيراً من أهالي المنطقة في تطبيق إجراءات منع التجول وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى وأتقدم بالشكر لهم " .
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