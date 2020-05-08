شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»‏: أمطار وحبات برد متوقع سقوطها على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة،سقوط أمطار وحبات برد على عدة مناطق.

وأوضح عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الجمعة أمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على عسير وجازان وشرق الباحة وعلى أجزاء من شقراء والزلفي والمجمعة وعفيف والدوادمي والحفيرة والقصيم " .

وقال الباحث في المناخ والطقس، أن ذلك بالإضافة إلى: " سلوى جنوب الشرقية، تمتد إلى اليمن.. ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من وسط وغرب وشمال المملكة والإمارات وعمان " .