شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: أمطار وحبات برد متوقع سقوطها على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة،سقوط أمطار وحبات برد على عدة مناطق.
وأوضح عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الجمعة أمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على عسير وجازان وشرق الباحة وعلى أجزاء من شقراء والزلفي والمجمعة وعفيف والدوادمي والحفيرة والقصيم " .
وقال الباحث في المناخ والطقس، أن ذلك بالإضافة إلى: " سلوى جنوب الشرقية، تمتد إلى اليمن.. ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من وسط وغرب وشمال المملكة والإمارات وعمان " .
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