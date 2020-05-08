شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية»‏‎: تمديد صلاحية الهوية الوطنية لمدة شهرين من تاريخ انتهاءها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الجمعة، أنه يتم تمديد صلاحية الهوية الوطنية لمدة شهرين من تاريخ انتهاءها.

وتلقى حساب العناية بالعملاء التابع للوكالة عبر موقع التدوين الصغير تويتر، استفسارًا يقول: " ‏‎السلام عليكم. عندي بطاقة الأحوال للوالدة تنتهي في 20 شوال كيف أجددها " .

وأجاب حساب العناية بالعملاء، أنه: " سيتم تمديد صلاحية الهوية الوطنية لمدة شهرين من تاريخ انتهاءها، نسعد بخدمتك " .