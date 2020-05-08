شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية»: تمديد صلاحية الهوية الوطنية لمدة شهرين من تاريخ انتهاءها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الجمعة، أنه يتم تمديد صلاحية الهوية الوطنية لمدة شهرين من تاريخ انتهاءها.
وتلقى حساب العناية بالعملاء التابع للوكالة عبر موقع التدوين الصغير تويتر، استفسارًا يقول: " السلام عليكم. عندي بطاقة الأحوال للوالدة تنتهي في 20 شوال كيف أجددها " .
وأجاب حساب العناية بالعملاء، أنه: " سيتم تمديد صلاحية الهوية الوطنية لمدة شهرين من تاريخ انتهاءها، نسعد بخدمتك " .
كانت هذه تفاصيل خبر «الأحوال المدنية»: تمديد صلاحية الهوية الوطنية لمدة شهرين من تاريخ انتهاءها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.