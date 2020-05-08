شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ورياح نشطة تسود أجواء المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وسحب رعدية، على منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل محافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع؛ حيث تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية؛ لافتة إلى أنه سوف تستمر الحالة من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة وحتى الثامنة مساءً.
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