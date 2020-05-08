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سحب رعدية ورياح نشطة تسود أجواء المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وسحب رعدية، على منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل محافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع؛ حيث تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية؛ لافتة إلى أنه سوف تستمر الحالة من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة وحتى الثامنة مساءً.

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