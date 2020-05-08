شكرا لمتابعة خبر عن وفاة طالب مبتعث في لندن بأزمة قلبية مفاجئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):توفي طالب مبتعث في العاصمة البريطانية لندن، أول أمس الأربعاء، بعدما تعرَّض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء دراسته للماجستير والدراسات العليا.
وكان المواطن الشاب يدرس تخصص محاماة في جامعة Middlesex في لندن منذ 9 أشهر؛ حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء صيامه، تسببت بوفاته، فيما تم التواصل مع سفارة المملكة؛ لإنهاء إجراءات وصول الجثمان إلى أرض الوطن خلال أيام.
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