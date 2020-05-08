شكرا لمتابعة خبر عن 2000 وجبة إفطار توزعها جمعية الدعوة والإرشاد في البدائع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - البدائع (صدى): وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة البدائع بالتعاون مع جمعية البدائع الخيرية 2000 وجبة إفطار استفاد منها أكثر من 2000 شخص . وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة البدائع بالتعاون مع جمعية البدائع الخيرية 2000 وجبة إفطار استفاد منها أكثر من 2000 شخص . وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الدكتور علي بن عمر السحيباني أن المبادرة تأتي ضمن مبادرة سمو أمير منطقة القصيم الذي أطلقها بعنوان " إفطارك في مكانك " ، مبيناً أن هذه المبادرة تقدم أكثر من 60,000 وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك .

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