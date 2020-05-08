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ولي العهد يؤكد لرئيس الوزراء العراقي دعم المملكة للعراق وأمنه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، أمس الخميس، اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وعبر ولي العهد، عن تهنئته للكاظمي، والتمنيات للعراق وشعبه بالتطور والازدهار؛ مؤكدًا على دعم المملكة لما يحقق للعراق نمائه وأمنه، وحرصها على تقوية العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة، مشددًا على حرصه على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.

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