شكرا لمتابعة خبر عن الطريقة الصحيحة لتطهير المنزل لمنع العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الجمعة، طريقة تطهير المنزل لمنع انتقال العدوى وتفشي الفيروس المستجد.

وأوضحت أنه تتمثل في تنظيف وتطهير الأسطح الناعمة بالماء والصابون، يمكن غسل ملابس المصاب مع الملابس الأخرى وتنظيف وتعقيم سلة الغسيل باستمرار؛ فضلًا عن استخدام محاليل التبييض المخففة (الكلور).

وأضافت أنه يتناول المريض الطعام في غرفته وتغسل الأواني بالماء الساخن باستخدام القفازات، غسل اليدين بالماء والصابون بعد خلع القفازات أو استخدم معقم كحولي، وتنظيف الأرضيات المغطاة بالسجاد بالماء والصابون أو المنظفات، بالإضافة إلى تخصيص سلة مهملات للمصاب واستخدام قفازات عند إزالة الأكياس أو التخلص من القمامة.