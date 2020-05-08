شكرا لمتابعة خبر عن النمر يحذر من تصرف خاطئ لمريض السكر والضغط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب، من تصرف خاطئ بشأن مريض الضغط والسكري.

وقال " النمر " عبر حسابه الشخصي على " تويتر ":" مريض ضغط وسكري يمارس رياضة المشي الساعة ١١ الظهر والجو شديد الحرارة وهو صائم ثم يستغرب لماذا أُغْمِي عليه ".

وكان النمر حذر من خطورة الإفراط في تناول القهوة خلال اليوم، حيث أن فنجان القهوة العربية (30 مل) يحتوي على 40 ملجم من الكافيين.

وأوضح النمر، أن المسموح به من القهوة يوميا ألا تتجاوز ٣٠٠ ملغ يوميا يعني تقريبا ٨ فناجين قهوة يومياً.