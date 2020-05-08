شكرا لمتابعة خبر عن " الموارد البشرية " تكشف عن شرطين لتخفيض الأجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أزاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الستار عن شرطين لتخفيض الأجر، ويأتي ذلك ردا على سؤال أحد متابعيها. أزاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الستار عن شرطين لتخفيض الأجر، ويأتي ذلك ردا على سؤال أحد متابعيها. وقال المتابع:" يعني اللي رواتبهم ٣٠٠٠ آلاف وما شملهم ساند يتخفض منهم ٤٠٪ ولا على حسب الاتفاق وليش الكلام مخالف للي مكتوب ال ٣٠٪ يأخذوا الأجر كامل ". وأوضحت الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:" هناك شرطين لتخفيض الأجر، الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة كورونا بينما الشرط الثاني أن يقابل تخفيض الأجر تخفيض لساعات العمل ".

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