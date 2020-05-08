شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة حوثية تهين ”العواضي” والرئيس الراحل”صالح” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت صحيفة حوثية تصدر في العاصمة صنعاء، أمس الخميس، إهانة للقيادي المؤتمري والشيخ القبلي ياسر العواضي.

ونشرت صحيفة “الهوية” المملوكة للإعلامي المقرب من مليشيا الحوثي “محمد علي العماد” في عددها الالكتروني صورة للعواضي بجانب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وكتبت بجانب الصورة “بواقي فتنة”. واعتادت الصحيفة على النيل من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج.

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