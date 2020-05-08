سياسي / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصريحات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بشأن بدء الحكومة في التحضير للمرحلة الثانية من خطة محاربة انتشار فيروس كرونا المستجد والتي تشمل تخفيف بعض القيود المصاحبة لحالة الإغلاق التام بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

وعرجت على التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن أزمة

وأبرزت فعاليات إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، الذي يصادف اليوم، وسط ترقب خطاب متلفز للملكة إليزابيث الثانية وعدد المسؤولين البارزين بعد أن تم إلغاء معظم المظاهر الاحتفالية بسبب فيروس كورونا.

دوليًا، تناولت صحف اليوم تحذير منظمة الصحة العالمية من احتمال أن تودي جائحة كورونا بحياة 190 ألف شخص في قارة أفريفيا إذا فشلت جهود احتواء المرض هناك.

// انتهى //

08:01ت م

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لندن 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصريحات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بشأن بدء الحكومة في التحضير للمرحلة الثانية من خطة محاربة انتشار فيروس كرونا المستجد والتي تشمل تخفيف بعض القيود المصاحبة لحالة الإغلاق التام بدءًا من يوم الاثنين المقبل.وعرجت على التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا ، مشيرة إلى تحذير بنك إنجلترا المركزي من احتمال أن تشهد البلاد حالة ركود كبيرة مالم يتم اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي ذلك.وأبرزت فعاليات إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، الذي يصادف اليوم، وسط ترقب خطاب متلفز للملكة إليزابيث الثانية وعدد المسؤولين البارزين بعد أن تم إلغاء معظم المظاهر الاحتفالية بسبب فيروس كورونا.دوليًا، تناولت صحف اليوم تحذير منظمة الصحة العالمية من احتمال أن تودي جائحة كورونا بحياة 190 ألف شخص في قارة أفريفيا إذا فشلت جهود احتواء المرض هناك.// انتهى //08:01ت م0011

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