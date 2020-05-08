السعودية اليوم / زلزال بقوة 4,6 درجات يضرب مدينة دماوند الإيرانية



طهران 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4,6 درجات على مقياس ريختر قرب جبل دماوند، أعلى قمة في إيران, نتج عنه مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمربكية أن الزلزال وقع على عمق ضحل بالقرب من مدينة دماوند الإيرانية , وحددت مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات فقط عن سطح الأرض جنوب دماوند، الجبل البركاني البالغ ارتفاعه 5,671 متراً .

ويعود آخر زلزال كبير في إيران إلى نوفمبر 2017 عندما لقي 620 شخصا مصرعهم في زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب محافظة كرمنشاه .

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07:16ت م

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