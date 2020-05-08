السعودية اليوم / مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب يعقد اجتماعه الثاني من الدورة الثانية



الرياض 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بُعد أمس اجتماعه الثاني من (الدورة الثانية) برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وحضور معالي نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان وأعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع نوه معاليه بالخطوات الجادة والاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة -حفظها الله- لحماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة لمكافحة جائحة فيروس

ووجه معاليه الشكر لمعالي رئيس الهيئة نائب رئيس المجلس الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان وفريق العمل في الهيئة على الجهود المبذولة خلال هذه الفترة، وحرصهم على استمرار عمل الهيئة بالصورة المنشودة في مجالاتها كافة.

وأشار الدكتور حسام زمان إلى أن الهيئة ماضية في جميع أعمالها في أحسن حال، وتعمل في جميع مراكزها على إنجاز الأعمال في وقتها المقرر من خلال ما يبذل من جهود موفقة، وخاصة في الإعداد والتجهيز لتطبيق اختبار التحصيل الدراسي عن بُعد من خلال منصات تقنية متخصصة وآمنة؛ حتى تتمكن الجامعات والجهات المستفيدة من الحصول على النتائج بوقت كافٍ؛ لاستخدامها في المفاضلة عند قبول المتقدمين إليها، حيث أن الهيئة قررت تطبيقه في شهر شوال القادم، على أن تكون النتائج في متناول الجامعات خلال منتصف شهر ذي القعدة - بإذن الله -.

ولفت معاليه النظر إلى قيام الهيئة بدراسة تقويمية شاملة لتجربة التعليم عن بُعد في قطاعات التعليم والتدريب بهدف دعم جهود الجهات المعنية في استمرار العملية التعليمية خلال الأزمات وتقديم الحلول وتطوير السياسات اللازمة لتحسين هذه الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الإدارية والمالية، واعتمد بعض اللوائح والوثائق الخاصة بأعمال الهيئة، أبرزها: الموافقة على لائحة ترخيص الجهات الأجنبية للقيام بأعمال التقويم في التعليم والتدريب داخل المملكة، واعتماد وثيقة المواصفات العامة للمناهج الدولية في المدارس العالمية، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الهيئة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

// انتهى //

02:46ت م

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الرياض 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسعقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بُعد أمس اجتماعه الثاني من (الدورة الثانية) برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وحضور معالي نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان وأعضاء المجلس.وفي مستهل الاجتماع نوه معاليه بالخطوات الجادة والاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة -حفظها الله- لحماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة لمكافحة جائحة فيروس كورونا ووجه معاليه الشكر لمعالي رئيس الهيئة نائب رئيس المجلس الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان وفريق العمل في الهيئة على الجهود المبذولة خلال هذه الفترة، وحرصهم على استمرار عمل الهيئة بالصورة المنشودة في مجالاتها كافة.وأشار الدكتور حسام زمان إلى أن الهيئة ماضية في جميع أعمالها في أحسن حال، وتعمل في جميع مراكزها على إنجاز الأعمال في وقتها المقرر من خلال ما يبذل من جهود موفقة، وخاصة في الإعداد والتجهيز لتطبيق اختبار التحصيل الدراسي عن بُعد من خلال منصات تقنية متخصصة وآمنة؛ حتى تتمكن الجامعات والجهات المستفيدة من الحصول على النتائج بوقت كافٍ؛ لاستخدامها في المفاضلة عند قبول المتقدمين إليها، حيث أن الهيئة قررت تطبيقه في شهر شوال القادم، على أن تكون النتائج في متناول الجامعات خلال منتصف شهر ذي القعدة - بإذن الله -.ولفت معاليه النظر إلى قيام الهيئة بدراسة تقويمية شاملة لتجربة التعليم عن بُعد في قطاعات التعليم والتدريب بهدف دعم جهود الجهات المعنية في استمرار العملية التعليمية خلال الأزمات وتقديم الحلول وتطوير السياسات اللازمة لتحسين هذه الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية.وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الإدارية والمالية، واعتمد بعض اللوائح والوثائق الخاصة بأعمال الهيئة، أبرزها: الموافقة على لائحة ترخيص الجهات الأجنبية للقيام بأعمال التقويم في التعليم والتدريب داخل المملكة، واعتماد وثيقة المواصفات العامة للمناهج الدولية في المدارس العالمية، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الهيئة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).// انتهى //02:46ت م0283

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