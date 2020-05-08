شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الاتصالات" تطبيق توكلنا مجاناً دون رسوم عبر كل المشغلين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إتاحة استخدام تطبيق «توكلنا»(@Tawakkalnaapp ) الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» (@SDAIA_SA) مجانا وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كل المشغلين. وأضافت الهيئة في تغريدة عبر حسابه على توتير أن الخطوة السابقة تأتي من منطلق تكامل الجهود الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

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