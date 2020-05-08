ضبط 319 متسولًا من جنسيات مختلفة في جميع محافظات مكة

جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم..

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 319 متسولًا من جنسيات مختلفة. جاء ذلك حسبما صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي. وأضاف الغامدي أنه امتدادًا لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط 319 متسولًا من جنسيات مختلفة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة. وأوضح الغامدي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليهم.

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