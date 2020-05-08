مدني عنيزة يباشر حادث حريق منزل بحي الخالدية

تسبب في إصابة رجل وامرأة باختناق..

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة حادث حريق بغرفة بالدور الثاني في منزل يقع بحي الخالدية. وجاء- حسبما أفاد المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم أبا الخيل- أن مركز التحكم والتوجيه بمدني عنيزة تلقى بلاغًا عن الحادث في الساعة (9:05) وتمت مباشرته وإخماد الحريق وتنفيذ الجانب الوقائي. وأضاف المتحدث الإعلامي أن الحادث نتج عنه إصابة رجل وامرأة باختناق بسيط نتيجة استنشاق نواتج الحريق. وتابع أنه جرى نقل المصابَين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، موضحًا أن إجراءات التحقيق جارية للتأكد من سبب الحادث.

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