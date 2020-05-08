ولي العهد يؤكد لـ«الكاظمي» دعم المملكة لنماء وأمن العراق

خلال اتصال هاتفي أجراه صاحب السمو الملكي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، بدولة السيد «مصطفى الكاظمي» رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته. وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته لدولة رئيس الوزراء العراقي، والتمنيات للعراق وشعبه بالتطور والازدهار. وأكد سمو ولي العهد دعم المملكة لما يحقق للعراق نماءه وأمنه وحرص المملكة على تقوية العلاقات بين البلدين. من جهته عبر دولة رئيس الوزراء العراقي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكدًا حرصه على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.

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