حظر تشغيلها عقب الأسابيع التالية مباشرة..
أكدت هيئة حقوق الإنسان أحقية المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 10 أسابيع، منها أربعة قبل موعد الوضع.
وأفادت الهيئة بأنه للمرأة العاملة أحقية في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، مع حفظ حقوقها في حالات الأمومة والوضع وغيرها.
وقالت: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، مشيرة إلى أن المادة 151 من نظام العمل حظرت تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
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كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان تُحدد مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة وفق المادة 151 من النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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