شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ماجستير ودكتوراه بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة د. أحمد آل فائع، أن هناك عددا من المناقشات الأخرى المعتمدة، وفي طور تحديد مواعيد المناقشة من قبل الكليات ولجان المناقشة، مشيرا إلى أن هذا التحول الإلكتروني يأتي في ظل ظروف جائحة كورونا، ويسعى إلى خدمة الطلاب والطالبات وعدم تأخير مناقشاتهم ورغبة الجامعة في تسهيل إجراءات تخرجهم.
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