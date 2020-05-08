شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ماجستير ودكتوراه بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت جامعة الملك خالد، 120 رسالة ماجستير ودكتوراة عن بعد، منها 84 رسالة ماجستير، و36 رسالة دكتوراة، في مختلف كليات وأقسام الجامعة.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة د. أحمد آل فائع، أن هناك عددا من المناقشات الأخرى المعتمدة، وفي طور تحديد مواعيد المناقشة من قبل الكليات ولجان المناقشة، مشيرا إلى أن هذا التحول الإلكتروني يأتي في ظل ظروف جائحة كورونا، ويسعى إلى خدمة الطلاب والطالبات وعدم تأخير مناقشاتهم ورغبة الجامعة في تسهيل إجراءات تخرجهم.