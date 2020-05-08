شكرا لقرائتكم خبر عن 32 ألف مستفيد من مبادرات تجمع القصيم الصحي والان نبدء بالتفاصيل

قدم التجمع الصحي بمنطقة القصيم خدماته الصحية لأكثر من 32603 مستفيدين، خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن مبادرات مكونات التجمع الصحي التي أطلقت لخدمة المستفيدين، وبلغت 85 مبادرة، لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا ، وشملت مبادرات العيادات الافتراضية «عن بعد»، ومبادرات إعادة صرف الأدوية، وجدولة المواعيد، بالإضافة إلى إيصال المستلزمات الطبية والمستحضرات الغذائية، وتخصيص هواتف لتقديم الاستشارات الطبية وللإجابة عن الاستفسارات.

وتصدر مستشفى الرس العام، مستشفيات المنطقة، بتقديم خدماته لـ 9114 مستفيدا، في حين تمكن مستشفى الملك فهد التخصصي من خدمة 6080 مستفيدا، أما مستشفى الصحة النفسية ومركز إرادة، فقدم خدماته لـ 3287 مستفيدا، وبلغت أعداد المستفيدين من مبادرات مستشفى الولادة 2876 مستفيدا، واستطاع مستشفى الملك سعود في عنيزة خدمة 2532 مستفيدا، وقدم مستشفى بريدة المركزي خدماته لـ 1850 مستفيدا، وتمكن مستشفى عيون الجواء من خدمة 1500 مستفيد.

وأشارت الإحصائية إلى أن مستشفى البكيرية قدم خدماته لـ 966 مستفيدا، ومستشفى النبهانية 941 مستفيدا، ومركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب 590 مستفيدا، ومستشفى المذنب 429 مستفيدا، ومركز السكر والغدد 353 مستفيدا، ومستشفى ضرية العام 270 مستفيدا، ومستشفى الأسياح العام 263 مستفيدا، ومستشفى البدائع العام 241 مستفيدا، ومستشفى قصيباء 85 مستفيدا، ومركز الأسنان الإقليمي 75 مستفيدا، ومستشفى رياض الخبراء 70 مستفيدا، ومستشفى قبة 63 مستفيدا، ومستشفى القوارة 33 مستفيدا.