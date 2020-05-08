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النفط يتراجع وسط مخاوف في العرض والطلب العالمي 

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تراجعت أسعار النفط اليوم بتأثير مخاوف حيال العرض والطلب العالمي.

وهبطت العقود الآجلة " برنت " 26 سنتا بما يعادل 0.9 % ليتحدد سعر التسوية عند 29.46 دولاراً للبرميل، في حين فقد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 44 سنتا أو 1.8 5 ليغلق على 23.55 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد حققا مكاسب قوية هذا الأسبوع مع تخفيف بعض الدول، إجراءات الإغلاق الشامل نتيجة .

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