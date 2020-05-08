شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. 50 مليونا لـ «وقف منار القرآن الكريم» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل عن إطلاق حملة «شيد وقفك» ضمن مشروع وقف منار القرآن الكريم الذي دشنه سمو أمير المنطقة الشرقية بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال وتشمل إنشاء 4 مدارس نسائية، وتبلغ تكلفة المرحلة الثانية من المشروع 20 مليون ريال.

جاء ذلك في ملتقى وقف منار القرآن الإعلامي المنعقد بحضور عدد من الإعلاميين عبر برنامج «زوم التقني» مؤخرا.

وأثنى مدير عام الجمعية الشيخ خالد الجبر في بداية كلمته بالملتقى على الإعلاميين الذين أسهموا بقلمهم وبلسانهم في وسائلهم الإعلامية بنقل أنشطة وبرامج الجمعية التي تخدم تعليم كتاب الله، وخدمة للدين والوطن وإيصال الرسالة لأبناء المجتمع، مؤكدا أن الإعلام منبر مفتوح على الجميع ويلعب دورا رئيسيا في مسيرة التنمية والازدهار، وتكمن أهميته في علاقته بالمجتمع ومد جسور التواصل.

وأوضح الشيخ الجبر أن المرحلة الثانية من مشروع وقف منار القرآن تستهدف إنشاء مدرسة الحمراء بحي الحمراء في الجبيل البلد، وهو عبارة عن مجمع نسائي، يقع على مساحة 6500 متر مربع يشمل: روضة ومدرسة وقاعات متعددة الأغراض ومركز تدريب، بتكلفة قرابة 20 مليون ريال.

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وناشد الجبر أهل البذل والعطاء ورجال الأعمال ومديري الشركات بالمساهمة في هذا الوقف والمشروع القرآني الذي سوف يكون له انعكاس طيب على المجتمع وتعليم كتاب الله لبناتنا وأمهاتنا. حيث إن مشروع وقف منار القرآن سوف يخدم 5000 طالبة حال اكتماله بإذن الله.

وأشار في كلمته أيضا إلى أن الجمعية قدمت العديد من المبادرات والمشروعات النوعية إسهاما في مساندة الدولة في الحد من آثار جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن حملة «مجتمع واعي» التي دشنها سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيدا بنجاح الجمعية في الانتقال من طريقة تعليم كتاب الله للطلاب في حلق المساجد والطلاب والأمهات في المدارس النسائية للحلق الافتراضية الإلكترونية بإتقان والالتزام بأعلى معايير التقنية والجودة، وذلك لوجود أرض خصبة ومسبقة توافرت عبر برامج المقارئ الإلكترونية التي قدمتها الجمعية للمجتمع والوصول بها إلى العالم.

‏عقب ذلك فتح باب المداخلات من الإعلاميين الحضور حول أنشطة وبرامج الجمعية ومشاريعها الوقفية، وفي نهاية الملتقى تم تكريم شركاء النجاح من مختلف وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع.