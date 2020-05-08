شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق «أمني - صحي» في شوارع جدة قبل الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

رصدت عدسة ”الخليج 365” في جولة ميدانية، جهود القطاعات العسكرية والصحية الكبيرة والمتميزة، خلال أداء مهامهم اليومية في رمضان، قبيل صلاة المغرب، بأبرز شوارع جدة الرئيسية، وتأكد رجال الأمن من قائدي المركبات؛ للتحقق من صلاحية التصاريح، لتؤكد ما جندته المملكة من أجل سلامة وصحة المواطن والمقيم على هذه الأراضي، لتظهر المملكة خبرتها في إدارة الحشود، والسيطرة في الحد من انتشار جائحة « كورونا » بخطوات هامة، وسط تنسيق أمني وعمل مشترك والتزام تام من المواطنين والمقيمين بالأنظمة، نتج عنها خلو العديد من الشوارع والميادين والطرق في جدة من الحركة المرورية، باستثناء القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع، والتي تعمل بمرونة وانسيابية وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية.

إفطار اليوم

وشاركت ”الخليج 365”، القطاعات المستثناة من أمر المنع، والأشخاص المصرح لهم بالتجول خلال فترة المنع، في توفير إفطار للصائم بصورة وجبات جافة قبيل صلاة المغرب، كمبادرة مجتمعية، بما يتناسب مع ظروف منع التجول في جدة، وتستهدف هذه المبادرة تحت مسمى «إفطار اليوم»، مشاركة تلك القطاعات في تخفيف آثار الصيام، والمساهمة في إفطار تلك الفئة المستثناة.

دورات تدريبية

وأكد مدير هيئة الهلال الأحمر بجدة سلطان المالكي، استعدادات المراكز الإسعافية بالمحافظة، وإقامة العديد من الدورات التدريبية عن بعد، لجميع العاملين بالمحافظة، وكذلك تزويد كافة المراكز الإسعافية بأدوات السلامة الشخصية للمسعفين، المعتمدة من قبل هيئة الهلال الأحمر؛ للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، واستحداث فريق تعقيم عربات الإسعاف بمحافظة جدة، بعد نقل حالات اشتباه العدوى، والتي تعمل على مدار الساعة.

وأشار إلى تنفيذ الهيئة للعديد من الفرضيات لمنسوبيها، عن كيفية التعامل مع حالات الاشتباه، حسب بروتوكول هيئة الهلال الأحمر، مفصحًا عن تواجد فرق إسعافية تعمل داخل الأحياء التي لا يزال يمنع بها التجول على مدار الساعة، إضافة إلى فرق أخرى تطوعية.

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غرفة عمليات

من ناحيته، بين المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، أن غرفة العمليات تعمل من خلال 36 مركزًا، متضمنًا 45 فرقة إسعافية على مدار الساعة، استقبلت حتى الآن أكثر من 30979 بلاغًا منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد جاهزية فرق الهلال الأحمر بالمحافظة، مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية إذا دعت الحاجة، إلى جانب التواجد الإسعافي الميداني، مشيرًا إلى أن الهيئة تكثف الفرق الإسعافية والقيادات الميدانية وقت تطبيق أمر منع التجول، خلال الساعات المحددة.

حملات توعوية

وأكد تنفيذ حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومحطات الوقود، والمخابز الآلية، فيما نفذت إدارة التدريب دورات تدريبية في مكافحة العدوى، استهدفت 100000 متدرب ومتدربة، لتعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.