شكرا لقرائتكم خبر عن التزام بالإجراءات الاحترازية في سوق الدمام المركزي والان نبدء بالتفاصيل

رصدت ”الخليج 365” في جولة ميدانية داخل سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام التزاما بالإجراءات الاحترازية والتنظيم والرقابة المستمرة، سواء من المسؤولين عن السوق أو من البائعة والمتسوقين.

ولاحظت خلال جولتها تواجدا أمنيا لتنظيم حركة السير داخل السوق، والحراسات الأمنية على البوابات الرئيسية، وداخل السوق، مع وجود كاميرات حرارية لقياس درجة الحرارة، ومنع من تكون درجة حرارته مرتفعة من الدخول، إضافة إلى فتح بوابتين للدخول والخروج، وذلك لتفادي الزحام.

وقال المواطن بدر الناصر إن هناك حرصا وتباعدا بين المتسوقين، وإن السوق يشهد نظافة وترتيبا، وأكد أن حركة السير في الخارج تسير طبيعية بتنظيم من الجهات الأمنية.

أضاف أحد البائعين المواطن أحمد الراشد إن هناك رقابة مستمرة على سوق الخضار والفواكه، وبين أنه تم وضع حواجز بين البائعين للالتزام بالتباعد، وتم تفصيل طاولات للبائعين من الأمانة، مع وجود تعقيم مستمر، وبين أن وزارة التجارة تقوم بتحديد الأسعار والرقابة المستمرة على ذلك.

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وأشار المواطن هاني المهنا إلى أن الحركة داخل السوق انسيابة، مؤكداً أنه دخل إلى السوق دون أن يرى الزحام، وأن هناك التزاما بالإجراءات الاحترازية، وأضاف إنه يتمنى استمرار الالتزام من المواطنين والمسؤولين. وقال المواطن فهد المرجان إن هناك تنظيما وترتيبا متميزا ، مشيرا لأهمية الالتزام بالتباعد أكثر بين المتسوقين والبائعين.

وأوضح المواطن ممدوح العليان، أن حركة السير والحركة داخل السوق جيدة، وتوفر المنتجات بأسعار مناسبة، مؤكدا ضرورة الالتزام من المواطنين والمقيمين والتعاون مع الجهات المسؤولة والابتعاد عن الازدحام.

وأكد المواطن محمد عبدالرحمن: أن الحركة داخل السوق مطمئنة ومنظمة حيث لا يوجد زحام، وأن هناك التزام عدد كبير بارتداء القفازات والكمامات، مشددا على ضرورة وجود رقابة مستمرة على الأسعار وخصوصاً على الشركات الموزعة للفواكه والخضار، مؤكداً أن الجهات الحكومية تقوم بجهد كبير وذلك يبين الحرص على المواطنين.

وقال المواطن عبدالله الباشا: إنه يرى التنظيم من قبل الجهات المسؤولة وتوفر المنتجات، رغم أن هذه المرة هي الأولى لزيارته السوق بعد السماح بالخروج من محافظة القطيف وسيهات، وأوصى المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل عام حماية للمواطنين.