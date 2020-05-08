شكرا لقرائتكم خبر عن 35 فرقة تكافح الجراد الأصفر في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بعد مضى نحو 55 يومًا على دخول أسراب الجراد الأحمر الهندي، مدن ومحافظات في المنطقة الشرقية، واتخاذ وزارة البيئة والمياه والزراعة إجراءات محاصرتها، والقضاء عليها، عاد الجراد للظهور مجددًا، في منتصف الشهر الماضي، بلونه الأصفر «الصحراوي» في مواقع المحاصيل الخضراء والزراعية بمحافظة الأحساء وبعض أحياء مدينة الدمام.

نواتج الانسلاخ

وأكد مدير إدارة الزراعة ونائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. مبارك العتيبي لـ ”الخليج 365” وجود 35 فرقة استكشاف ومكافحة موزّعة على مختلف المحافظات، مبينًا أن مجموعات الجراد لا تزال محدودة في المنطقة، وناتج الانسلاخات كان قليلًا جدًا، موضحًا أن ما يفاقم الموقف هو قرب المدن والمحافظات بالمنطقة الشرقية من المناطق الصحراوية المفتوحة ذات المساحات الكبيرة والتضاريس الصحراوية، والتي يصعب التوغل بها وهي من ضمن التحديات في عملية مكافحة الجراد، متوقعًا أن تهاجم منها المجموعات والأسراب الصغيرة المزارع، في حين ستكون هناك يقظة تامة واستعداد بالمكافحة ليكون مستوى الضرر محدودًا جدًا.

أماكن التواجد

وحول أماكن تواجد الجراد الصحراوي، ذكر العتيبي أنه حاليًا في محافظة الأحساء وهي المحافظة المتضررة من الغزو من داخل الربع الخالي؛ ليستمر في الطيران شمالًا وصولًا لوسط المنطقة، وكذلك في الدمام توجد مجموعات محدودة الكثافة، وأن الإعداد وأعمال المكافحة جارية في أنحاء المنطقة. وبيّن أنه خلال الفترة 16 حتى 30 أبريل تم مسح 82 موقعًا، واستكشاف 32600 متر، ومعالجة 8715 مترًا.

Advertisements

غرفة عمليات

وأوضح أن الجراد الصحراوي يستهدف كل ما هو أخضر من النباتات ولكن يفضل الأعشاب والمراعي الحولية، مشيرًا إلى أنه وبسبب الجفاف السائد للمراعي يتوجّه الجراد الصحراوي نحو المحاصيل بحثًا عن الغذاء وهو في الطور غير الناضج الشره في التغذية لإتمام النضج. وأفاد بأن فرق الاستكشاف والمكافحة موزّعة على مختلف المحافظات، بحسب كثافة الإصابة ومستوى التهديد، وأخيرًا تم تفعيل غرفة عمليات خاصة بمحافظة الأحساء يرأسها مدير مكتب الوزارة، وتم تكثيف عدد الفرق وآليات المكافحة للحدّ من خطر الآفة، وهناك تنسيق مع عمليات الأمانة للدعم بالمكافحة داخل النطاق العمراني وتغطية البلاغات في حينها.

نقل أوبئة

وحول نقل الجراد الصحراوي للأمراض، ذكر أنه لم يشهد أن آفة الجراد الصحراوي كانت ناقلة للأمراض والأوبئة، بالرغم من أنها آفة عابرة للحدود، حيث إن الأضرار المسجلة للآفة هي القضاء على المحاصيل والتسبب في إرباك حركة المواصلات في حال عدم المكافحة، لذا لن يكون هناك ارتباط للآفة بجائحة كورونا.