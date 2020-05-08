شكرا لقرائتكم خبر عن سلال رمضانية للمحتاجين في 5 دول والان نبدء بالتفاصيل
ففي جمهورية السودان جرى توزيع 400 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة في منطقتي ريفي الفاشر وقرية أم هجاليج بولاية شمال دارفور، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، وهي ضمن السلال المخصصة للولاية والبالغة 7,000 سلة غذائية، سيتم توزيعها خلال الشهر الفضيل.
ووزع المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أول أمس، 3,610 سلال غذائية للأسر الأردنية المتعففة في محافظات عمّان والزرقاء وإربد وجرش. كما واصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية. وجرى توزيع 1,920 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 9,600 فرد، منها 700 سلة غذائية في رام الله والبيرة، و370 سلة غذائية في جنين، و250 سلة غذائية في طوباس، و600 سلة في غزة.
كما وزع 1,239 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة لليوم الثالث عشر على التوالي بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين.
ووزع المركز 780 سلة غذائية رمضانية للنازحين من الخانق ونهم إلى مأرب، و 6,250 كرتون تمور للأسر المتضررة والنازحة في محافظتي البيضاء ومأرب.
كانت هذه تفاصيل خبر سلال رمضانية للمحتاجين في 5 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.