شكرا لقرائتكم خبر عن سلال رمضانية للمحتاجين في 5 دول والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على المحتاجين في عدد من الدول العربية والإسلامية.

ففي جمهورية السودان جرى توزيع 400 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة في منطقتي ريفي الفاشر وقرية أم هجاليج بولاية شمال دارفور، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، وهي ضمن السلال المخصصة للولاية والبالغة 7,000 سلة غذائية، سيتم توزيعها خلال الشهر الفضيل.

ووزع المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أول أمس، 3,610 سلال غذائية للأسر الأردنية المتعففة في محافظات عمّان والزرقاء وإربد وجرش. كما واصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية. وجرى توزيع 1,920 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 9,600 فرد، منها 700 سلة غذائية في رام الله والبيرة، و370 سلة غذائية في جنين، و250 سلة غذائية في طوباس، و600 سلة في غزة.

كما وزع 1,239 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة لليوم الثالث عشر على التوالي بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين.

ووزع المركز 780 سلة غذائية رمضانية للنازحين من الخانق ونهم إلى مأرب، و 6,250 كرتون تمور للأسر المتضررة والنازحة في محافظتي البيضاء ومأرب.