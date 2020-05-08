شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جازان» تثمن جهود الخط الأمامي والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك في بادرة من صحة جازان لتكريم منسوبيها العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية والمحاجر، وغيرها.
من ناحيتهم، عبر أبطال صحة جازان عن شكرهم لمدير عام صحة جازان على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن ذلك سيكون دافعا للمزيد من العطاء الذي هو واجب شرعي ووطني لحفظ النفس والوطن.
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