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توصيل الأدوية لمنازل 6300 مريض بجازان

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قالت صحة جازان إن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة توصيل الأدوية عبر المراكز الصحية، بلغ 6300 مريض، جرى خدمتهم وتوصيل الأدوية لهم في منازلهم، بعد الإعلان عن أرقام التواصل بالقطاعات الصحية.

وتعمل المراكز الصحية جنبًا إلى جنب مع المستشفيات من خلال القيام بأدوار كبيرة في مواجهة جائحة ، ومن ذلك تفعيلها برنامج التقصي الوبائي لفيروس كورونا عبر المسح النشط لمساكن الوافدين، والفحص الموسع للمواطنين والمقيمين إلى جانب خدمات الرعاية الأولية التي تستمر في تقديمها وسط إجراءات احترازية مشددة.

وكانت صحة جازان قد أطلقت عددًا من المبادرات في عدة اتجاهات مختلفة ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد، والحد من انتشاره.

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