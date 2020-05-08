شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الأدوية لمنازل 6300 مريض بجازان والان نبدء بالتفاصيل

قالت صحة جازان إن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة توصيل الأدوية عبر المراكز الصحية، بلغ 6300 مريض، جرى خدمتهم وتوصيل الأدوية لهم في منازلهم، بعد الإعلان عن أرقام التواصل بالقطاعات الصحية.

وتعمل المراكز الصحية جنبًا إلى جنب مع المستشفيات من خلال القيام بأدوار كبيرة في مواجهة جائحة كورونا، ومن ذلك تفعيلها برنامج التقصي الوبائي لفيروس كورونا عبر المسح النشط لمساكن الوافدين، والفحص الموسع للمواطنين والمقيمين إلى جانب خدمات الرعاية الأولية التي تستمر في تقديمها وسط إجراءات احترازية مشددة.

وكانت صحة جازان قد أطلقت عددًا من المبادرات في عدة اتجاهات مختلفة ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد، والحد من انتشاره.