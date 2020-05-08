شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز المدينة المنورة.. مستويات عالمية توفر رعاية متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت وزارة الصحة، من خلال مشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، رؤيتها في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بجميع مستوياتها، لتعزيز الصحة العامة بأعلى المستويات العالمية، ومن بينها 12 مركزًا صحيًا مطورًا بالمدينة المنورة.

وتحتوي المراكز الجديدة على عيادات عامة، وعيادة تطعيمات، وعيادات للأسنان، وأقسام للأشعة، والمختبر، والتعقيم، والجودة، بالإضافة إلى مساحات خارجية خضراء، واستراحات للمراجعين والأطفال ذات جودة عالية، وتتميّز المراكز بالتعاملات الإلكترونية لضمان سرعة خدمة المراجعين والمحافظة على بياناتهم.

ويبلغ العدد المتوسط المتوقع للمراجعين الشهري في كل مركز نحو 8000 مراجع واليومي 360 مراجعًا، بينما يصل عدد المراكز المطورة وفق الهوية الجديدة لوزارة الصحة حتى الآن بمنطقة المدينة المنورة 12 مركزًا.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة د. محمد الخلاوي أن وزارة الصحة تسعى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالشكل الكامل وفق معايير الجودة في الخدمات الصحية، وتوفير الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة، للإسهام في تقليص الضغط على المستشفيات الرئيسة، وإيصال الخدمة للمستفيدين منها داخل الأحياء من خلال مراكز مجهزة بالكامل بأحدث ما وصل إليه الطب الحديث من أجهزة ومعدات طبية عالية.