شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق دورات الـ «تدريب تقني» المجانية والان نبدء بالتفاصيل
يطلق فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة، ابتداء من يوم غدٍ السبت، بالتعاون مع المنشآت التدريبية الأهلية، المجموعة الثالثة من الدورات المجانية والبرامج التطويرية عن بعد.
وأعلنت المؤسسة أن الدورات والبرامج مجانية للرجال والنساء مع حصول المتدربين على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق دورات الـ «تدريب تقني» المجانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.