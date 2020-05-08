شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق دورات الـ «تدريب تقني» المجانية والان نبدء بالتفاصيل

يطلق فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة، ابتداء من يوم غدٍ السبت، بالتعاون مع المنشآت التدريبية الأهلية، المجموعة الثالثة من الدورات المجانية والبرامج التطويرية عن بعد.

وأعلنت المؤسسة أن الدورات والبرامج مجانية للرجال والنساء مع حصول المتدربين على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني.