شكرا لقرائتكم خبر عن 456 حالة «كورونا» بالشرقية.. والدمام الأعلى بـ171 والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة د. محمد العبدالعالي، أمس، تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في المملكة، 25 % من الحالات لسعوديين، و75 %لغير سعوديين، و17 % من الحالات للإناث، و83 % للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة 2 %، والأطفال 5 %، والبالغين 92 %.

حالات نشطة

وقال د. العبدالعالي في المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات كورونا في المملكة، إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة بلغ 33731 حالة، من بينها 25714 حالة نشطة، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 145 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

تعافٍ ووفيات

وأشار إلى تسجيل 1015 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 7798 حالة، فيما تم تسجيل 10 حالات وفيات جديدة، معظمهم يعانون من أمراض مزمنة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 219.

توزيع الحالات

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وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة كالتالي: «المدينة المنورة 396، جدة 315، مكة المكرمة 254، الرياض 194، الدمام 171، الخبر 120، الجبيل 48، الهفوف 40، القطيف 40، الطائف 36، ينبع 32، رأس تنورة 20، صبيا 16، تبوك 14، وادي الفرع 13، عنيزة 10، بيش 10، الدرعية 10، هدبان 8، حفر الباطن 6، العيس 5، الخرج 5، سلوى 4، القريات 4، بريدة 3، خميس مشيط 2، المجاردة 2، بقيق 2، الظهران 2، صفوى 2، أملج 2، الجفر 1، المذنب 1، البكيرية 1، رابغ 1، حدة 1، الدائر 1، المجمعة 1».

تطعيمات أساسية

ونوه د. العبدالعالي بأن التطعيمات تعد إجراءات احترازية أساسية لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية، مهيبًا بالجميع المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب لمنازلهم عن طريق تطبيق «موعد»، أو الاتصال على مركز الاتصال 937.

اجتماع اللجنة

واجتمعت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس «كورونا»، أمس، برئاسة وزير الصحة د. توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، واطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، واستعرضت الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.